Ventimiglia: ieri lo scollamento tra Scullino e la Lega ed oggi c'è maretta all'interno del partito di Salvini

A Ventimiglia, il giorno dopo un Consiglio comunale a tratti burrascoso ma soprattutto dopo una giornata (quella di ieri) con molti ‘tira e molla’ tra il gruppo consiliare della Lega ed il Sindaco Gaetano Scullino, i ranghi non sono ancora interamente rientrati. Anzi, secondo quanto si apprende, c’è anche un ulteriore scollamento proprio all’interno del partito di Salvini.

Ed arriva dal segretario cittadino, che è anche presidente del Consiglio comunale, Andrea Spinosi. Non gli è andata proprio giù la decisione del gruppo consiliare per il ritiro della mozione: “Io non ne sapevo nulla – ci ha detto – e mi sono ritrovato il capogruppo che si è alzato, ritirandola. Abbiamo fatto una battaglia di una settimana contro l’ordinanza per rivederla e, dopo aver presentato la mozione (che ho firmato anche io mentre sarei dovuto rimanere super partes), mi trovo il ritiro della pratica”.

E’ un fiume in piena Andrea Spinosi, esponente storico della Lega sempre coerente con le sue idee: “Secondo un regolamento che ci è stato spiegato ieri dal segretario – prosegue – il Consiglio non potrebbe intervenire sulle ordinanza del primo cittadino, ma su questo approfondirò le mie conoscenze. Io ho firmato con convinzione la mozione (poi trasformata in ordine dal giorno) e resto dell'idea che va rivista per consentire ai locali di poter lavorare qualche ora in più nel periodo estivo e sopravvivere economicamente dopo la chiusura obbligatoria dovuta al Covid, come chiesto dalle associazioni di categoria”.

Spinosi torna indietro di qualche giorno, pensando all’ordinanza: “Rimango anche dell'idea che, se fosse stata preventivamente vagliata dai partiti, non si sarebbe arrivati a questo punto ma cosa fatta capo ha. Voglio però fare una precisazione: in questo caso non condivido la decisione del mio gruppo politico di ritirare l'ordine del giorno e non farlo votare in consiglio, una cosa politicamente insensata dopo una settimana di battaglia. Non sono uomo che cambia opinione ad ogni riefolo di vento e quando inizio una battaglia la porto fino in fondo”.

Ma adesso con il Sindaco siete ai ferri corti? “Assolutamente no, con lui siamo e rimaniamo amici. Lavoreremo per il bene di Ventimiglia e troveremo sicuramente una soluzione. Io non voglio attaccare nessuno ma rimango dell’idea che bisognava andare al voto”.