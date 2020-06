Ventimiglia: anche l'opposizione affila le armi, Ioculano "Quell'ordinanza andava discussa, scriveremo al Prefetto!"

“Quell’ordinanza andava discussa, punto. Perché quando presentavano mozioni sulle ordinanze quando ero Sindaco ed erano contingibili e urgenti (non come questa) si è sempre discusso tutto”.

Lo ha detto il Consigliere comunale di opposizione ed ex Sindaco, Enrico Ioculano, il giorno dopo l’assise di ieri, culminata con il ritiro della mozione che, nel pomeriggio era stata preparata dalla Lega per la revoca dell’ordinanza sulla chiusura della musica nei locali. “Al netto di quanto accaduto ieri sera nel gruppo consiliare della Lega – prosegue Ioculano – prendiamo atto che questa maggioranza e questa Giunta non si può discutere nulla. Un mese fa non ci hanno fatto discutere la mozione sugli aiuti post Covid ed abbiamo scritto alla Prefettura. Ed oggi siamo pronti a far intervenire il Prefetto per quanto accaduto ieri”.

Ioculano è furente e non nasconde la sua rabbia per quanto accaduto ieri: “Scriveremo nuovamente al Prefetto – ha detto – perché è una chiara violazione perché non si può non discutere un documento presentato da un organo regolarmente eletto dai cittadini. La mozione andava discusse: perché il Consiglio non può farlo? Se si faceva prima si può fare anche adesso! Al Prefetto evidenzieremo che, nel giro di un mese e per la seconda volta, si ripresenta una situazione in cui viene impedito ai Consiglieri di dibattere un argomento, scomodo all’Amministrazione. Il Sindaco può fare le sue valutazioni ma non può impedire al Consiglio di discutere”.