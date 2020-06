Urbanistica, Regione Liguria, lunedì prossimo Assessore Scajola a Ospedaletti e Sanremo: “Due incontri importanti per parlare di riqualificazione e rilancio del territorio”

Lunedì prossimo alle 10.30 l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola si recherà nel Comune di Ospedaletti per una riunione con il sindaco Daniele Cimiotti e la giunta comunale sul tema del completamento della pista ciclabile nel tratto interessato.

Nel corso dell’incontro, a cui interverranno anche i tecnici regionali, si parlerà anche di nuovi interventi di rigenerazione urbana, del nuovo piano urbanistico comunale e di interventi finalizzati alla cosiddetta resilienza cioè alla difesa dell’arenile del Comune di Ospedaletti.

Successivamente alle 12 l’assessore regionale Scajola si sposterà in Comune a Sanremo per incontrare l’assessore Mauro Menozzi insieme all’Agenzia del Demanio, alla Soprintendenza e ai tecnici regionali per affrontare il tema della messa in sicurezza e del recupero di Bussana Vecchia.

“Si tratta di due incontri molto importanti – spiega l’assessore regionale Marco Scajola - per trattare temi riguardanti la messa in sicurezza e la riqualificazione e il rilancio del nostro territorio. Il nostro obiettivo è quello di affiancare gli amministratori locali per facilitare l’iter amministrativo dei progetti di recupero e di riqualificazione, individuando le soluzioni più idonee per il territorio”.