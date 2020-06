Sanremo: cambio di denominazione per il Casinò, la quarta commissione dà l’ok all’unanimità

Nuovo passo avanti nella procedura del Comune per il cambio di denominazione del Casinò Municipale. Pochi lo sanno, ma la Casa da Gioco, ufficialmente, si chiama ‘Casinò s.p.a.’, un marchio non certo al passo con i tempi e difficilmente vendibile sul mercato turistico nazionale e internazionale. Per questo Palazzo Bellevue e i vertici della Casa da Gioco hanno scelto il nuovo nome: ‘Casinò di Sanremo’. Tutti lo hanno sempre chiamato così, ma ufficialmente non si poteva (leggi la notizia cliccando QUI).

Questa mattina la quarta commissione presieduta dal consigliere comunale Giorgio Trucco ha discusso e votato all’unanimità la proposta che ora dovrà ancora passare al vaglio del consiglio comunale prima di diventare ufficialmente attuabile.