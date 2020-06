Turismo: Gianni Berrino a ‘2 ciapetti con Federico’ traccia il bilancio di giugno tra presenze, riscoperta dell’entroterra e problemi in autostrada

“Non possiamo essere soddisfatti dal punto i vista numerico, perché i dati del 2019 sono molto lontani, però rispetto alla desolazione che si prospettava a maggio la situazione è sicuramente migliorata”. Così l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, commenta il mese che si sta per chiudere. “Qualche accenno di ripresa c’è – ha detto - più per bar, ristoranti e spiagge che per gli alberghi, che però ora iniziano a ricevere prenotazioni. In altre regioni regna la desolazione, in Liguria invece qualcosa si muove. Le prenotazioni per luglio e agosto ci fanno ben sperare. Anche il fatto che il bonus occupazionale per le imprese turistiche si sia estinto in una giornata, significa che sono stati assunti i lavoratori stagionai e questo è un segnale positivo. Questa poi sarà l’estate dell’entroterra, ho infatti notizie di forte crescita che giungono dai nostri borghi”.

Intanto ci sono novità per quel che riguarda il trasporto ferroviario in Liguria. “Ieri a Savona abbiamo presentato il decimo nuovo treno che entra a far parte del servizio regionale. Un treno dove ci sarà anche la possibilità di trasportare le biciclette e di caricare a bordo quelle elettriche”.

Infine un accenno al problema, ancora oggi irrisolto, delle lunghe code in autostrada. L’auspicio è che con l’inizio di luglio, come annunciato, la situazione possa migliorare. “È stato vergognoso – ha dichiarato l’assessore Gianni Berrino - si sono persi tre mesi importanti. Non aver lavorato durante il periodo di lockdown penso sia stata un’offesa per tutte le imprese che vivono sul fatto che le persone possano raggiungerci”.

Guarda il video con l’intervista integrale:

