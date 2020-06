Sanremo: incendio tra le case in via Privata al Sole, distrutte due auto e un motorino (Foto e Video)

Un incendio è divampato questo pomeriggio tra le palazzine di via Privata al Sole, nella zona di Pian di Poma. Le fiamme hanno completamente distrutto due auto posteggiate e uno scooter. Sul posto sono sopraggiunti diversi mezzi di soccorso: oltre ai Vigili del Fuoco erano presenti anche i militi della Croce Verde, il personale dell'automedica del 118 e la Polizia.

Per fortuna non si registrano feriti o intossicati, ma la paura è stata tanta. Dalla piccola via tra le molte palazzine e villette residenziali, infatti, si è levata una colonna di fumo nero visibile da tutta la zona di Pian di Poma ed anche dagli stabilimenti balneari.

In molti sono accorsi sul luogo dell'incendio che, fortunatamente e grazie al pronto intervento dei pompieri, è stato circoscritto alle due auto ed allo scooter che, purtroppo, sono completamente distrutti. Altre tre vetture, una più vicina alle due incendiate e le altre più lontane, sono rimaste miracolosamente illese.

Le fiamme, fortunatamente, non hanno attaccato la vegetazione presente attorno al piccolo parcheggio dove si trovavano le auto, altrimenti l'incendio poteva ulteriormente allargarsi. Ora gli agenti del Commissariato, insieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco svolgeranno le indagini di rito per risalire alle esatte cause del rogo che, a prima vista sembrerebbe provenire da un corto circuito.