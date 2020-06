Ventimiglia: tornelli e termoscanner al mercato coperto, i commercianti non ci stanno e chiedono un incontro al Sindaco

I commercianti del mercato coperto di Ventimiglia non ci stanno e chiedono un incontro al più presto con il Sindaco e l’Amministrazione, per l’acquisto e la futura installazione di tornelli e termo scanner all’interno della struttura.

“Sicuramente vogliamo un confronto – ci ha detto Christian Allavena – anche perché nessuno ci ha chiesto niente e soprattutto perché viene fatto in questo periodo. Fosse arrivato due o tre mesi fa sarebbe stato correttissimo e, invece, è stata messa qualche transenna ed alcuni vigili a controllare. E invece adesso che la situazione è in miglioramento mettiamo i tornelli, proprio quando si inizia a vedere un po’ di lavoro”.

I commercianti lamentano anche il fatto che nei supermercati si può entrare liberamente ed anche l’uso dei guanti (ad eccezione di frutta e verdura) non è più obbligatorio. “Stiamo parlando tra di noi – ha detto Allavena – per capire come poter agire a breve ed avere un incontro con l’Amministrazione”.

Non è da escludere anche una dimostrazione dei commercianti, che potrebbero inscenare una chiusura di qualche minuto, per protestare. Addirittura c’è chi ha paventato la possibilità di chiudere i banchi di frutta e verdura per tre giorni e manifestare sotto il comune. Per il momento, però, i commercianti hanno deciso di attendere ma chiedono a gran voce un incontro per risolvere il problema.