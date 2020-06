Stanno circolando in queste ore sui social le foto di uno straordinario "avvistamento" lungo il torrente Impero. Claudio Guasco, cittadino imperiese, ha immortalato negli scorsi giorni un fenicottero rosa. Non è la prima volta che accade che in città, così come nel resto della regione, si vedono questi esemplari.

Le zone più vicine al nostro territorio dove i fenicotteri stanziano solitamente sono la regione di Camargue in Francia o Carloforte in Sardegna.