Sanremo: polo scolastico al Mercato dei Fiori, avviata la richiesta di mutuo da un milione di euro a Cassa Depositi e Prestiti

Il Comune di Sanremo ha avviato ufficialmente le procedure per la richiesta di finanziamento da un milione e 77 mila euro per la realizzazione del polo scolastico al Mercato dei Fiori. Palazzo Bellevue ha presentato la domanda di finanziamento a Cassa Depositi e Prestiti, un debito a tasso fisso che andrà estinto in 25 anni con 50 rate semestrali. Per la richiesta di finanziamento era necessaria l’approvazione del bilancio di previsione, pratica che ha avuto l’ok del consiglio comunale nelle scorse settimane.

I lavori per la realizzazione del polo scolastico (secondo lotto) prevedono la ristrutturazione dell’ala est del Mercato dei Fiori, un intervento massiccio che sarà un nuovo ‘polmone’ per il mondo scolastico della zona. L’idea era balenata nel momento dell’emergenza dovuta all’inabilità della ‘Pascoli’, quando l’amministrazione si è trovata nella condizione di dover trovare al più presto nuove aree per gli studenti delle superiori.

Da qui l’idea del Mercato dei Fiori che, a tutti gli effetti, ha le caratteristiche ideali per essere un nuovo polo scolastico. È fuori dal centro e, quindi, si evitano intasamenti al traffico nel momento dell’entrata e dell’uscita degli studenti, è ben collegato grazie allo svincolo dell’Aurelia Bis ed è raggiungibile comodamente sia con mezzi privati che con i bus che verranno dedicati al servizio.

Il Comune si è anche impegnato per rendere più sicura la strada che porta al Mercato dei Fiori. Si prevede, infatti, che una volt attivo il polo scolastico, sarà percorsa anche da molti studenti che si muoveranno a piedi e, quindi, sono necessari interventi anche in quella direzione.