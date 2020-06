San Bartolomeo al Mare: domani e domenica si potrà donare il sangue grazie alla Fidas

Domani e domenica si potrà donare sangue a San Bartolomeo al Mare. Le autoemoteche della Fidas saranno presenti, a fianco della sede sul lungomare, in piazza delle Ancore, per la consueta raccolta trimestrale di sangue dei donatori.

Il gruppo più numeroso di volontari donatori della nostra provincia ed anche il più attivo nell’organizzare eventi mirati a propagandare il vero senso del dono, il gruppo è guidato dal veterano donatore Monti Roberto, che da anni porta avanti questo grandissimo gesto di responsabilità mettendoci tutta la sua forza di volontà per reperire sempre nuovi donatori.

In questi giorni tantissimi donatori hanno aderito a queste due giornate di raccolta sangue, prenotandosi evitando così assembramenti per le norme di sicurezza. Il sangue dei donatori è infatti un a risorsa inestimabile dal punto di vista terapeutico, in quanto moltissimi interventi chirurgici e tantissime malattie richiedono ingenti trasfusioni di sangue. La donazione di sangue è un atto volontario, un piccolo sforzo ma di grande solidarietà. Gli orari di raccolta saranno i seguenti: domani 8-12 e domenica 7-12. Per prenotazioni: 0183 296395.