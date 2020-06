Ospedaletti: toilette delle spiagge libere chiuse, i bagnanti costretti a far pipì in quelle dei privati

Toilette delle spiagge libere chiuse ad Ospedaletti e, a pochi giorni dall’apertura della stagione balneare, scatta inevitabile la polemiche di turisti e residenti.

Pur apprezzando l’idea di apporre i sacchetti per il distanziamento sociale, i fruitori delle spiagge libere della città delle rose, hanno trovato i tre bagni pubblici chiusi per motivi non ancora chiari.

Alcuni hanno provato a chiedere in Comune, senza trovare risposta. Per ora i bagnanti sono costretti a chiedere ‘ospitalità’ nelle toilette degli stabilimenti privati ma chiedono un intervento al più presto.