Ha aperto il parcheggio per l'estate di Arma di Taggia: 200 posti auto gratuiti fino al 1° settembre

Ad Arma di Taggia ha aperto il nuovo parcheggio per l'estate. 200 posti auto gratuiti tra la ciclabile e le spiagge. Nello stesso spazio, appartenente ad Area24 e attualmente in gestione al Comune fino a settembre, oltre alle macchine potranno posteggiarsi anche i camper.

Le due diverse tipologie di mezzo usufruiranno di ingressi separati in modo da avere una suddivisione naturale degli spazi. "200 posti auto gratuiti per le autovetture e 35 per i camper, proprio per suddividere le zone abbiamo previsto due ingressi. - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi - I camper entreranno da lato darsena mentre le auto da via Sant'Erasmo".



"E' un'area che va a supporto di tutti a causa della carenza di 80 posteggi della buca delle palme, dove i lavori stanno andando avanti. Oltre ai parcheggi, quest'area offre un beneficio per quanto riguarda la logistica, perchè è affiancata al litorale, rendendola comoda sia per i turisti che per i cittadini. - conclude - Credo sia un buon risultato quello raggiunto dal nostro sindaco, grazie anche all'intervento degli operai del Comune che hanno permesso di suddividere le due aree. Un buon servizio per l'estate".





Questa operazione è stata voluta dall'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio per aiutare la popolazione locale e i turisti che arriveranno ad Arma di Taggia, dove la penuria di posti auto in estate è un problema annoso. Il parcheggio fino a poche settimane fa versava in uno stato di degrado. Con questa operazione l'amministrazione comunale ha messo in ordine questo spazio e lo riconsegnerà ad Area24 a partire dal 1° settembre.