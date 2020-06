Convenzione tra CNA Imperia e PsicoBravo.it: Luciano Vazzano "Un ulteriore segno di vicinanza ai nostri associati"

PsicoBravo.it e la CNA della Provincia di Imperia hanno siglato una convenzione che consente agli associati, siano essi imprenditori, iscritti a CNA Pensionati o a CNA Cittadini ed ai loro famigliari, di potersi avvalere di psicologi qualificati a condizioni agevolate. "PsicoBravo è una piattaforma innovativa che permette di trovare uno psicologo online seguendo il link https://www.psicobravo.it/: gli iscritti ed Associati alla CNA potranno usufruire di un primo incontro gratuito con uno psicologo iscritto alla piattaforma, di uno sconto del 15% sulla tariffa per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche successive al primo colloquio e del 15% di sconto sulla partecipazione a corsi di formazione, sia in presenza che online" - spiegano da CNA.



"PsicoBravo.it indicizza solamente psicologi formati, specializzati ed esperti ed ospita le schede di decine di specialisti, che ricevono in studio e online e propongono corsi, terapie di gruppo e webinar. - aggiungono - Accedendo al portale PsicoBravo.it, gli utenti soci di CNA Imperia ed i loro familiari possono facilmente trovare l'elenco degli psicologi che aderiscono all'iniziativa, sceglierne uno a seconda delle proprie esigenze e contattarlo direttamente via email o al telefono, presentando una prova di iscrizione all'Associazione".



PsicoBravo e CNA Imperia uniscono le forze per garantire ai soci e ai loro familiari un supporto psicologico qualificato, a condizioni agevolate. La professionalità di psicologi e psicanalisti è garantita da PsicoBravo così come la facilità di utilizzo della piattaforma, uno strumento pratico ed efficiente che accorcia le distanze tra i professionisti e le persone bisognose. “L’obiettivo della CNA da sempre è quella di porsi al fianco delle imprese e dei propri associati attraverso un’organizzazione strutturata e diffusa, un sistema che offre servizi e consulenze personalizzate alle imprese ed ai cittadini, una struttura moderna che fornisce assistenza, informazioni e soluzioni innovative" - dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale della CNA Imperia.



"La convenzione con Psicobravo è l’ulteriore segno che l’Associazione è vicina ai propri imprenditori ed ai cittadini che si avvalgono dei suoi servizi, che non intende lasciarli soli ad affrontare le difficoltà, mettendo in campo energie e nuove risorse per supportarli, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. - conclude Vazzano - Invitiamo dunque i nostri Associati a cogliere questa importante opportunità, perché è proprio nei periodi più difficili che è necessario poter entrare in contatto con persone dotate della necessaria professionalità, per recuperare quella motivazione e quella forza che permettono di superare gli ostacoli, magari solo apparentemente insuperabili".