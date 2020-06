A Bordighera parte Edu Camp Smart: una scuola estiva all'insegna di basket e nuoto

Il 6 luglio, in collaborazione con il Coni, parte Edu Camp Smart, la scuola estiva della Rari Nantes Bordighera. Basket e nuoto saranno i due sport principali, in più sono in programma altre attività ludiche, artistiche e ricreative, tutte svolte nel rispetto dei protocolli e delle norme di sicurezza.



"Lo staff è di primissimo livello: allenatori di basket e minibasket RaNaBo, istruttori di nuoto ed educatori ed educatrici di grandissima esperienza. - sottolineano dal Comune di Bordighera - Non solo: è previsto anche un servizio doposcuola con insegnanti professionisti che aiuteranno i partecipanti con i compiti. Il camp, della durata di 8 settimane, si dividerà tra i giardini Lowe in via Vittorio Veneto, la palestra Conrieri e la spiaggia, con orario dalle 8,30 alle 16,00. Per i primi 30 iscritti residenti a Bordighera è previsto uno sconto in convenzione con il comune; inoltre, sempre in convenzione, vi sarà la possibilità di usufruire del servizio mensa".



"Tutti i partecipanti riceveranno all'iscrizione il kit ufficiale composto da 3 magliette, pantaloncini, cappellino e sacca.Per informazioni ed iscrizioni lo staff sarà disponibile da lunedì 29 giugno fino a sabato 4 luglio, dalle 17.00 alle 18.00, presso la palestra Conrieri di via Pelloux a Bordighera; è inoltre possibile contattare telefonicamente i numeri 3279458256 o 3341168652, o scrivere all’indirizzo mail ranabo1946@gmail.com" - concludono dal Comune.