Nessun nuovo caso positivo di Covid-19 è stato rivelato nel Principato, oggi giovedì 25 giugno. Il numero di persone positive nel Principato si attestano pertanto a 102 persone. Il totale delle persone guarite indica 95 pazienti.

A oggi non vi è più alcun paziente ricoverato in ospedale in relazione al Covid-19 presso il CHPG. Due persone sono seguite dal Centro di monitoraggio domestico che supporta dal punto di vista medico le persone con pochi sintomi che sono invitate a confinarsi a casa.