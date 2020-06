Dopo il lockdown riparte anche la politica: tutto come prima, forse anche più di prima.

Il virus della politica riprende a contagiare la nostra vita quotidiana, non c’è speranza tutto è tornato come prima, in cui ognuno diceva tutto e il contrario di tutto.

Inaugurazione come ai vecchi tempi per il sindaco di Imperia: ministri, autorità civili e militari, tutti al primo taglio del nastro della ciclabile….

La campagna elettorale per le regionali: al momento c’è un solo candidato, che fa il bello e cattivo tempo, indovinate chi è?

mentre per il Pd dopo la frutta arriva l'amaro, con il sindaco di Sanremo, che si defila…

Intanto il consiglio comunale della città dei Fiori perde un pezzo da novanta....

ma nessuna paura....

Ospedaletti ancora una volta fuori dal coro, festeggia San Giovanni e il sindaco sembra il miglior allievo della scuola De Luca…

Ventimiglia presenta la consueta vivacità, allegra e spensierata.

Il sindaco, lanciato verso un’estate scoppiettante, affronta da solo e senza paura il famigerato Covid-19: vietata la musica e tutti con la mascherina…...

l’opposizione pratica il mugugno a km zero, eco-sostenibile ed a basso impatto politico

Flavio tha wall segue il capo nel bene e nel male, pensando a una Ventimiglia più moderna e sostenibile

e gli albergatori continuano ad interrogarsi sul futuro prossimo del turismo





Nel frattempo è arrivata l'estate, con tanti turisti francesi, piemontesi e lombardi: i nostri preferiti.

Non spingete, mettetevi in coda!!!