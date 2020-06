MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la deliziosa focaccia all'albicocca

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA: l’albicocca

il frutto dell’estate, con poche calorie, tante vitamine, la polpa dolce e carnosa che piace a grandi e piccini. Oltre a questo, l’albicocca è un concentrato di sali minerali come potassio, fosforo, sodio, calcio e ferro che la rende perfette per combattere il caldo estivo, reintegrare i sali persi col sudore e contrastare la spossatezza. La presenza della vitamina A del betacarotene e del licopene, inoltre, fa di questo frutto un potente antiossidante favorendo una “tintarella” a dir poco perfetta!

FOCACCIA ALLE ALBICOCCHE

Avete mai pensato di mettere la frutta in una focaccia? Ecco una versione dolce e soffice della merenda più famosa nel nostro Paese, originale, invitante, ricca di vitamina A e anche comoda da porzionare per un take away sempre pronto.

PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Tempi 35 minuti + 15 di lievitazione

Ideale per… la merenda Ingredienti (4 persone)

5 albicocche

300 g di farina di farro (o altra a scelta)

80 g di zucchero bianco

10 ml di olio di semi di girasole

180 ml di acqua

Granella di mandorle q.b.

½ cucchiaino di lievito secco

Sale q.b.

Procedimento 1. Unite la farina con il lievito e 20 g di zucchero. 2. Aggiungete l’acqua a filo mentre impastate. 3. Aggiungete l’olio e continuate ad impastare. 4. Quando l’impasto diventa liscio e omogeneo, riponetelo in una ciotola capiente e lasciatelo lievitare fino al raddoppio del volume (ca. 15 minuti). 5. Stendete l’impasto in una teglia 20x30 ricoperta di carta da forno. 6. Lavate le albicocche, tagliatele a metà e riponetele sopra l’impasto. 7. Ricoprite il tutto con lo zucchero restante (60 g) e la granella di mandorle. 8. Fate cuocere in forno già caldo a 180°C per 20 minuti. 9. Una volta estratta dal forno, lasciate raffreddare la focaccia, quindi tagliatela in quadrotti seguendo la linea delle albicocche (ogni quadrotto avrà una 1/2 albicocca al proprio interno).

Se avanza?

Tagliate la focaccia in metà e farcitela con una crema di nocciole e cacao per una colazione take away!