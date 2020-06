Triora: due serate di cinema all'aperto nel mese di agosto, verranno allestite in località 'Boschetto'

Due serate di cinema all’aperto, nel mese di agosto a Triora. Non è una novità ma, in tempi di Coronavirus ovviamente è comunque un intrattenimento che può agevolare il turismo anche nel piccolo centro dell’alta Valle Argentina.

Il cinema all’aperto si è sempre tenuto sotto il campo da tennis e quest’anno, se verranno terminati i lavori in atto in questo momento potrà svolgersi in località ‘boschetto’ di fronte al Comune, dove verrà anche allestito un palco da 6 metri per 8, utilizzabile in futuro anche per l’organizzazione di feste ed intrattenimenti vari.

La zona è stata spianata ed allargata e sono state anche rimosse alcune radici degli alberi che creavano alcuni problemi. Verrà sistemata della ghiaia e, ovviamente, per agosto sarà allestito il cinema all’aperto. Al momento non si conoscono ancora i titoli previsti mentre l’allestimento sarà a cura dell’azienda ‘Crash Production’ di Taggia, per un costo globale di 775 euro.

La stessa azienda si occuperà dell’allestimento con la particolare attenzione al distanziamento sociale in contrasto al Covid-19. La pratica è stata seguita per conto del Comune dall’Assessore ai Servizi Sociali, Giacomo Oliva.