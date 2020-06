Sanremo: questa mattina iniziati i lavori in piazza Colombo, a breve potrebbe riaprire il Mc Donald's? (Foto)

Coronavirus e lock down hanno allungato i tempi ma, a Sanremo in piazza Colombo, il McDonald’s potrebbe presto riaprire. Il fast food molto frequentato soprattutto tra i giovani che aveva aperto una ventina di anni fa sui diversi piani dello stabile, nel pieno centro della città, è chiuso dalla metà di dicembre.

Questa mattina sono iniziati i primi lavori per la sistemazione degli interni e delle strutture esterne e, anche se non ci sono conferme ufficiali, è probabile che il ‘Mac’ (come lo chiamano i giovani) possa tornare a breve a proporsi anche alla piazza di Sanremo.

La città dei fiori e l’estremo ponente ligure non avevano preso bene l’era ‘paninara’ degli anni ’80 e tutte le esperienze per portarla anche in riviera dalle grandi città non avevano funzionato. Poi, con il nuovo millennio è cambiato tutto e, grazie all’arrivo del McDonald’s i giovani si sono affacciati al nuovo modo di far ristorazione ‘fast’ anche nella nostra provincia.

Al punto di piazza Colombo, infatti, si era aggiunto, quello (con l’aggiunta del McDrive) di Ventimiglia e, ultimamente, anche ad Imperia. La chiusura di dicembre era arrivata come un fulmine a ciel sereno ed anche i dipendenti erano intervenuti per dire la loro, dalle pagine del nostro giornale: "In tutti questi anni siamo stati prima di tutto una famiglia e poi un luogo di lavoro. Un gruppo che ha riso, gioito e pianto nei momenti di successo e nei momenti di difficoltà, un'azienda che ha saputo essere in questi 20 anni un punto di riferimento per giovani e famiglie”.

Con i lavori che sono iniziati oggi, quindi, c’è la fattiva speranza che il ‘Mac’ possa riaprire ed è la conferma della voglia di ripartire, dopo l’emergenza Coronavirus. L’ultimo weekend è stato sicuramente molto positivo e dà fiducia al futuro turistico-commerciale di Sanremo.