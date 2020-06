Camporosso: sponsor per le schede 'Gratta e sosta', il Comune emana il bando che scade il 1° luglio

Scade il 1° luglio il bando per la sponsorizzazione dei ‘Gratta e sosta’ di Camporosso. E’ stato infatti emanato dal Comune ed il valore minimo per la sponsorizzazione è di 2.850 euro.

Lo sponsor potrà inserire il logo identificativo nelle schede ‘gratta e sosta’ per la zona di Camporosso Mare (a Sud della Statale Aurelia - via Dante Alighieri e via Carducci). A carico dell’Amministrazione comunale l’onere di garantire allo sponsor una pubblicizzazione del proprio logo o immagine.

Lo spazio disponibile per la sponsorizzazione è pari ad un riquadro ci 8 centimetri per 16. Nel caso in cui le richieste di sponsorizzazione siano più di una, verrà redatta una apposita graduatoria nella quale verranno inserite le offerte. In caso di parità tra le offerte pervenute, si procederà a sorteggio. La durata della sponsorizzazione verrà commisurata all’esaurimento delle 18.800 schede.