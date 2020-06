Ospedaletti: 'Aspettando San Giovanni' con assembramenti sulla spiaggia, un lettore critica l'organizzazione

In seguito alla nostra notizia sul mancato rispetto delle norme anti contagio alla festa di 'Aspettando San Giovanni', un lettore interviene per criticare l'organizzazione.

Sono un residente di Ospedaletti e in merito alle eloquenti foto dei festeggiamenti di san Giovanni svoltisi la scorsa nottata in occasione della vigilia vorrei esprimere un mio modesto pensiero. Lodevole l'iniziativa dell'amministrazione di portare un ventata d'estate dopo un inizio anno alquanto tormentato, ma penso che sarebbe stato meglio evitare i festeggiamenti con relativi e inevitabili assembramenti, come d'altronde hanno fatto tutte le altre località dove il santo è patrono.

Non penso sia sufficiente a fornire garanzie un rapido controllo della temperatura in quanto ancora oggi non abbiamo certezze scientifiche di come si comporta il virus che con le temperature estive avrebbe dovuto scomparire invece in alcune zone assistiamo ad un innalzamento dei contagi.

Sarebbe stato sufficiente una cerimonia religiosa per ricordare il patrono in quanto non vi è nulla da festeggiare mentre la gente ancora muore, molti hanno perso il lavoro o versano in critiche situazioni economiche causa il lockdown, e non dimentichiamoci dei sacrifici fatti da tutti solo per il fatto di stare prigionieri in casa per quaranta giorni.

Penso che questo episodio sia valso a far riflettere l'amministrazione su altri festeggiamenti scellerati per non ritrovarsi nuovamente prigionieri in casa ad ascoltare i bollettini dei decessi.