Sanremo: il consigliere Bellini sul via ai lavori per la ciclabile di Imperia “Biglietto da visita di grande valore che andrà gestito nel migliore dei modi”

Ieri nel capoluogo ha preso il via un'opera molto importante non solo per la nostra provincia, ma ritengo anche per tutta la nostra regione. Si tratta del proseguimento della pista ciclopedonale da San Lorenzo al Mare a Diano Marina che porterà quindi questa struttura ad essere la più lunga pista ciclabile in tutta Europa. Un biglietto da visita di grande valore che andrà gestito, una volta che questo tratto sarà ultimato, nel migliore dei modi affidando la struttura a persone competenti, con conoscenze internazionali che siano in grado di promuoverla e “venderla” in tutto il mondo.

Unire in un grande unicum la bellezza della costa con l'entroterra, fare interagire i nostri porti turistici con il Casinò e le strutture sportive di alto livello (golf, equitazione) e sfruttare al meglio i sentieri naturalistici di cui siamo ricchi. Senza dimenticare le eccellenze gastronomiche. Essere in grado quindi di offrire un prodotto turistico a 360 gradi, non massificato ma di qualità.

Ho grande fiducia in quello che Amaie Energia ed il suo presidente sapranno fare per gestire al meglio la parte di pista di loro proprietà e nel sindaco Biancheri che tanto sta facendo per portare la nostra Sanremo al livello che le compete e la certezza che un grande politico ed amministratore come il già Ministro Scajola saprà dare quel valore aggiunto al definitivo rilancio turistico della nostra provincia. E, mi raccomando, avanti insieme.