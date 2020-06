Musica: oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure 101 l'intervista alla cantautrice ligure Chiara Ragnini

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai protagonisti del mondo della musica del nostro territorio. L'ospite di oggi pomeriggio sarà la cantautrice ligure Chiara Ragnini.

La chiacchierata odierna sarà anche un occasione per presentare il suo nuovo singolo 'Un angolo buio', estratto da La Differenza, secondo disco della Ragnini. La canzone racconta della fine di una lunga amicizia decennale e della forza scaturita dalla cocente delusione seguita all'esaurimento del rapporto. Chiara ha da poco pubblicato in digitale un EP di due canzoni inedite intitolato The Genoa Session EP, a cui seguirà a settembre l'EP acustico Disordine, contenente quattro nuove canzoni e, il prossimo anno, il nuovo disco, con dieci tracce dal sapore electro-pop.

L'intervista andrà in onda alle 16.10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.