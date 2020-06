Digital Chain sui vantaggi della redazione in smart working

Digital Chain è una società italiana con sede a Roma specializzata in servizi editoriali digitali. Nasce sei anni fa nella capitale grazie ad un gruppo di lavoro “accelerato” da Syrus Industry , storica internet company che dai primi anni 2000 partecipa ai processi di digitalizzazione di imprese e gruppi di ricerca e di lavoro sul web. Il punto di forza di Digital Chain è la scrittura di contenuti ottimizzati per i motori di ricerca e l’edizione digitale di libri e riviste per conto di terze parti: “abbiamo ingaggiato - si legge in una nota diffusa mesi addietro dalla società sul web - degli importanti partner internazionali per offrire servizi di pubblicazione con la formula “pay to print”. La nostra redazione si occupa di produrre ed editare il libro o la rivista per il cliente, il prodotto viene poi commercializzato con questa formula, che è, a nostro avviso, la più sostenibile ed efficace. Ovviamente molti clienti ci chiedono anche di produrre in casa e distribuire fisicamente la rivista in canone di abbonamento, in quello caso ci organizziamo con i classici strumenti di produzione e di distribuzione attivi sul territorio nazionale”.

Contattiamo Digital Chain per approfondire la gestione del lavoro in modalità smart working e, visti i tempi di emergenza da covid, ne è emerso un contesto lavorativo efficace e all’avanguardia. La redazione di Digital Chain (che edita, tra le altre cose, anche testate giornalistiche online, tra le quali Il Corriere Del Web) lavora online ed è coordinata attraverso gli strumenti di gestione dei contenuti e dei “task” di lavoro offerti dalla suite Google per aziende. Il modello di gestione delle attività di redazione in telelavoro, ci spiegano i fondatori dell’azienda, è utilizzato da circa 10 anni; l’emergenza di questi mesi, di fatto, ha introdotto il concetto di smart working in molte aziende analogiche e nelle pubbliche amministrazioni ma le aziende che, come Digital Chain o la stessa Syrus Industry, sono nate e cresciute su internet, abbracciavano già i processi di smart working ed hanno guadagnato un vantaggio competitivo molto importante.

Oggi le società digitali possono condividere le loro competenze in materia di smart working ed inviare una serie di percorsi educativi al telelavoro ad aziende e pubbliche amministrazioni. Il team di Digital Chain, che scrive a tempo pieno contenuti interessanti per giornali online, siti internet, blog, social network ed uffici stampa, ci ha offerto un paio di suggerimenti per i professionisti del settore su come far lavorare al meglio una redazione online. Ve li riportiamo di seguito:





1. Rendi dinamico il newsmaking digitale

Quando ti ritrovi a gestire un gruppo di giornalisti, blogger e redattori che vivono e lavorano da casa restando connessi per buona parte della giornata, puoi scovare e condividere le notizie in maniera veloce ed interattiva. Utilizza strumenti come Google News per navigare le edizioni estere delle rassegne stampa in tempo reale e mantieni tutta la redazione sull’attenti tramite le chat. Evita le call conference per “fare un punto della situazione”, sono dispendiose in termini di tempo ed energie e rischiano di appesantire il lavoro di newsmaking. Con stanze condivise su Skype o Google Hangouts puoi rendere quest’ultimo più fluido e dinamico.





2. Punta sul giornalismo partecipativo

Se, come Digital Chain, disponi di una rete di giornalisti, blogger e redattori appassionata o specializzata su più argomenti, permetti alle tue risorse di scrivere ad articoli a quattro, sei od otto mani. Ciascuna di esse può condividere la sua porzione di contenuti attraverso strumenti di condivisione dei fogli di lavoro (Google Drive vi dice niente?)





3. Metti in contatto la redazione con il team tecnico

Il telelavoro permette di agevolare i processi di condivisione del lavoro tra team tecnico (webmaster, strategisti dei motori di ricerca, sviluppatori) con il team editoriale. In questo caso, a differenza di quanto detto precedentemente, il confronto periodico tra i due team serve a conciliare le esigenze tecniche, quali ad esempio la scrittura per i motori di ricerca, con quelle editoriali, quali ad esempio l’editing della pagina web che ospita il contenuto e l’esperienza di lettura dell’utente.