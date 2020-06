Ventimiglia: termoscanner e tornelli anti contagio da Covid-19, il Comune li installerà al mercato coperto

Cinque tornelli con il controllo degli accessi, cinque termo scanner per il controllo della temperatura e la rilevazione dell’utilizzo della mascherina, ma anche una centralina informatica per regolare gli accessi per numero di clienti e temporizzabile.

Sono questi gli interventi previsti dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia per il mercato coperto della città di confine, in modo da arginare il più possibile il possibile contagio tra clienti ed operatori in questo difficile periodo post Covid-19 con il virus ancora pericoloso.

Il Comune ha investito 34mila euro, acquistando il materiale da una ditta specializzata, la Ermes Spa, che installerà al mercato anche un cancelletto inox per gli accessi dei disabili e la relativa uscita di sicurezza, transenne modulari.

Si tratta di un intervento, quello dell’Amministrazione frontaliera, che intende prevenire i contagi, purtroppo ancora dietro l’angolo come evidenziato anche dagli ultimi dati regionali e provinciali, forniti da Alisa. Al mercato si potrà accedere solo dai tornelli, dove saranno presenti i termo scanner che rileveranno la temperatura e la presenza o meno della mascherina sul visto degli utenti, vietando l’ingresso nel caso in cui presentino la febbre oltre i 37,5 gradi oppure non abbiano il dispositivo di protezione sul volto.