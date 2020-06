Sanremo: settimana d'apertura con 750mila euro di incassi al Casinò, calo del 56% (per il Covid) dall'inizio dell'anno

Il fine settimana ha regalato un grande spettacolo di musica e luci ma non incassi record, come forse si sperava dopo quelli dei primi giorni di apertura per il Casinò di Sanremo. Complice la fortuna dei giocatori ai tavoli verdi.

La casa da gioco matuziana, infatti, sta viaggiando su una buona media di incassi nella prima settimana dalla riapertura post Covid-19, anche se ovviamente ha la spada di Damocle del 56% di incassi in meno dello scorso anno, proprio per i 3 mesi di chiusura, imposti dall’emergenza sanitaria scattata a marzo.

La prima settimana si è chiusa con circa 750mila euro di incassi, per una media di poco superiore a quella dello stesso periodo dell’anno. Sabato scorso, nonostante la massiccia presenza di turisti in città e la tanta gente in giro, gli incassi sono stati inferiori al resto della settimana: 76mila euro per una serie di importanti vincite (superiori ai 30mila) ottenuti alla roulette. Domenica pronta ripresa con 131mila euro.

Sette giorni comunque positivi per il Casinò che, sabato scorso ha voluto omaggiare i clienti e tutti i turisti e residenti con uno spettacolo di luci e musica, particolarmente apprezzato. Ora, per la casa da gioco comincia l’estate che cercherà di riportarla ai fasti degli ultimi mesi nei quali, nonostante i numeri non siano certo quelli di una volta, ha visto riprendersi il suo ruolo di traino dell’economia cittadina.

Sarà ovviamente impossibile recuperare le cifre perse tra maggio e giugno, ma risultati come quelli dell’ultima settimana possono garantire una lenta ripresa, che possa far guardare al futuro con un nuovo moderato ottimismo.