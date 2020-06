Sanremo: problemi nel ritiro dei rifiuti sulle spiagge, dalla prossima settimana via al servizio estivo di Amaie Energia con la raccolta quotidiana

Nei giorni scorsi i gestori degli stabilimenti balneari sanremesi hanno lamentato più di qualche disservizio nella raccolta dei rifiuti. In estate Amaie Energia predispone solitamente un piano che prevede la raccolta quotidiana (la sera) dell’immondizia nelle spiagge ma, per via dell’emergenza Covid-19 e della conseguente mancanza di personale, a giugno inoltrato il sistema non è ancora stato avviato. E così le spiagge si sono ritrovate a dover rispettare i giorni di conferimento porta a porta come per il resto delle utenze, con ovvi problemi specie per materiali come la carta che viene ritirata una sola volta la settimana.

Questa mattina a Palazzo Bellevue si è quindi svolta la riunione tra i balneari e l’assessore all’Igiene Urbana, Lucia Artusi. In un clima di serena collaborazione il Comune ha garantito che a partire da giovedì partirà una campagna informativa, mentre dalla prossima settimana (presumibilmente mercoledì) riprenderà il servizio di raccolta quotidiana alla sera. “Ci siamo scusati per il ritardo nella partenza del servizio stagionale - commenta l’assessore Artusi - vogliamo ringraziare i balneari per la disponibilità e per esserci venuti incontro in questo momento di difficoltà”.

Amaie Energia, infatti, sta facendo i conti con una netta carenza di personale per via dei molti dipendenti in stop forzato causa emergenza Covid-19. Grazie all’assunzione di 46 stagionali, il cui ingresso in azienda sarà diviso in due tranche da 23, Amaie Energia potrà garantire di nuovo il servizio estivo che permetterà alle spiagge di riprendere il normale conferimento quotidiano alla sera.

Il Comune ha predisposto anche una serie di misure per andare incontro alle esigenze degli operatori balneari. Saranno allestite nuove isole ecologiche (la prima nella zona del lungomare Vittorio Emanuele) e Amaie Energia consegnerà direttamente i sacchetti agli stabilimenti evitando così le lunghe code al Palafiori.