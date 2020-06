Sanremo: l'Assessore Sindoni soddisfatto dell'incontro con il Ministro "A settembre il sostegno economico per l'Aurelia Bis"

C’è tanto turismo dietro le infrastrutture che latitano per la nostra regione e, di riflesso ovviamente, per la nostra provincia. L’Assessore al Turismo del comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, era presente all’incontro con il Ministro De Micheli insieme a Sindaco e Giunta, evidenziando come fosse preparata sugli argomenti.

L’Assessore Sindoni ha confermato la buona impressione data dalla visita del Ministro: “Abbiamo problematiche vecchissime legate all’Aurelia Bis ed al raddoppio ferroviario. Lei stessa, tornando da Forte dei Marmi ha visto l’indecenza delle autostrade ed abbiamo parlato di quello. Mi sono reso conto come fosse molto preparata, fornendoci dati importanti. A livello turistico un intervento immediato sarebbe fondamentale per la nostra città. E’ una donna ‘sul pezzo’ ed era preparata sulla situazione di Sanremo e della provincia. Ha un’idea precisa sullo sviluppo ferroviario ed ha parlato del ‘recovery fund’ per sbloccare il raddoppio tra Ventimiglia e Genova. Addirittura parla anche di alta velocità che, fino ad oggi è per noi un’utopia”.

Il problema è pero l’immediato, ovvero le difficoltà di transito dell’autostrada, che anche ieri ha visto lunghissime code di rientro: “Sull’immediato il problema vero è quello ed io stesso ieri, tornando da Torino ho visto che era in coda in direzione opposta. Faceva male al cuore vederla perché penso che molti di loro potranno aver pensato di non tornare più. Questo è un problema ligure e dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e andare nelle sedi opportune per dire la nostra”.

Una notizia importante è arrivata sull’Aurelia Bis: “Il Ministro ha confermato il sostegno economico in merito da settembre e, per noi sarà fondamentale per lo sviluppo sostenibile della città. L’Assessore Donzella sta seguendo il progetto per la parte legata anche allo sviluppo della pista ciclabile. I progetti ci sono e bisogna renderli esecutivi”.