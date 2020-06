Sanremo: il Casinò guarda al futuro e cambia nome, addio alla vecchia denominazione della casa da gioco matuziana

Il rilancio del Casinò su scala nazionale e internazionale passa principalmente dall’immagine e dalla comunicazione della casa da gioco. Per questo il Comune e i vertici dell’azienda hanno avvertito l’esigenza di un cambio di denominazione che segnasse un cambio di passo rispetto al passato e che proiettassero il Casinò in una dimensione più chiara e accattivante.

Pochi lo sanno, ma ad oggi il nome della casa da gioco è ‘Casinò s.p.a.’, denominazione scelta qualche decennio fa quando, forse era al passo con i tempi. Ora serve qualcosa di nuovo, perché firmare tutta la comunicazione ufficiale come ‘Casinò s.p.a.’ può essere penalizzante anche nella sempre più aggressiva concorrenza dei casinò di tutto il mondo. Per questo si è deciso di passare al nome ‘Casinò di Sanremo’. Tanti lo hanno sempre chiamato così, ma non lo si poteva fare nelle comunicazioni ufficiali e nella promozione.

“Al momento ci chiamiamo ‘Casinò s.p.a.’ e forse 20 anni fa, quando è stata costituita, poteva anche avere il proprio valore nell’unicità della cosa - spiega ai nostri microfoni Adriano Battistotti, presidente del Cda di Casinò s.p.a. - oggi diventa importante connotare in modo più specifico il nome della società per adoperarlo in tutte le comunicazioni, in un sistema di concorrenza globalizzata, in modo da poterci chiamare ‘Casinò di Sanremo’”.

La pratica passerà venerdì al vaglio della quarta commissione come “Modifica della denominazione sociale di cui all’art. 1 dello statuto sociale”, per poi essere votata anche in consiglio comunale.