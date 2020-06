Sanremo: con l’inizio di luglio tornerà la sosta a pagamento ai Tre Ponti, Donzella “Cifra simbolica, ma serve per questioni di sicurezza”

Anche per l’estate 2020 a Sanremo le auto pagheranno la sosta in strada Tre Ponti, la zona delle spiagge più frequentate in città. Dai primi giorni di luglio il Comune istituirà di nuovo la sosta a pagamento, sempre con l’intenzione primaria di limitare il numero delle vetture e, soprattutto, chiudere l’accesso una volta raggiunto il limite.

“Da luglio tornerà al sosta a pagamento per una questione di sicurezza - dichiara in merito l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - la cifra è ancora da decidere, io vorrei mantenere i 50 centesimi all’ora ma fino a quando non c’è la delibera non si può dire”.

Fino al 2019, infatti, la tariffa simbolica stabilita era di 50 centesimi all’ora in modo da non pesare troppo sulle tasche di chi sceglieva le spiagge dei Tre Ponti ma, allo stesso tempo, il pagamento permetteva da un lato di disincentivare l’uso dell’auto e dall’altro di avere sempre sotto controllo il flusso di vetture in una strada stretta e senza uscita. Resta da vedere se la cifra sarà la stessa anche per il 2020.

La strada dei Tre Ponti per troppi anni ha vissuto nella totale anarchica nelle settimane clou dell’estate con pesanti ripercussioni sul traffico e sull’accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenze. Per questo la prima amministrazione Biancheri con l’allora assessore e vice sindaco Leandro Faraldi aveva istituito il pagamento in modo da controllare e limitare gli accessi con il controllo degli addetti incaricati.

Il primo anno fu Amaie Energia a gestire la sosta, mentre l’estate scorsa se ne occupò una cooperativa. “Anche quest’anno affideremo esternamente il servizio - conclude Donzella - dobbiamo ancora valutare se ad Amaie Energia o a una cooperativa”.