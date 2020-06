Ospedaletti: domani sera l'inaugurazione della 'nuova' via Papa Giovanni XXIII totalmente riqualificata

Domani sera, al termine delle celebrazioni in onore di San Giovanni patrono di Ospedaletti, verrà inaugurata la 'nuova' via Papa Giovanni XXIII a Ospedaletti e la zona attigua completamente riqualificata con una nuova pavimentazione, il sagrato davanti alla chiesa di San Giovanni, panchine ed aree verdi, con la possibilità di parcheggio momentaneo solo per le operazioni di carico e scarico.

All'inaugurazione è stato invitato anche l'ex Sindaco Paolo Blancardi che con il suo esecutivo aveva avviato l'iter procedurale per la riqualificazione dell'area, un progetto portato avanti e concluso con alcune modifiche da parte dell'attuale amministrazione Cimiotti.