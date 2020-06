Imperia: esercitazione di un allarme incendio al porto turistico, scatta la catena di emergenza

Esercitazione della Guardia Costiera di Imperia ieri. Nella finzione è stata ricevuto via radio la segnalazione di un grave incendio sviluppatosi a bordo del rimorchiatore ‘Comandante Ugo Casa’, ormeggiato presso l’Hall del Mare del porto turistico, che si è rapidamente propagato a bordo del vicino “Porto Vado III”: la catena di emergenza antincendio si è subito messa in moto, ma mentre i Vigili del Fuoco riuscivano a domare l’incendio sulla ‘Ugo Casa’ e prestare i primi soccorsi ad un membro dell’equipaggio ferito.

Il ‘Porto Vado III’ è stato costretto al taglio degli ormeggi e, scortato dai mezzi nautici della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, a dirigere in una zona priva di imbarcazioni per la messa in sicurezza dell’area. L’arrivo del personale sanitario del 118 ha infine permesso il trasbordo del malcapitato per il successivo trasferimento presso l’ospedale di Imperia.

Fortunatamente niente di tutto ciò ha avuto conseguenze per il regolare svolgimento delle operazioni portuali, in quanto si è trattato della periodica esercitazione antincendio portuale organizzata dalla Capitaneria di Porto di Imperia, quale Autorità a ciò designata per legge, che ha visto la preziosa partecipazione di uomini e mezzi delle Amministrazioni e Forze di Polizia deputate alla lotta antincendio all’interno dei bacini portuali imperiesi, tra cui i Vigili del Fuoco, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza ed il servizio sanitario del 118 Imperia. Va, inoltre, menzionata la fattiva collaborazione degli ormeggiatori della società ‘GoImperia Srl’, soggetto gestore del porto turistico di Porto Maurizio, e del rimorchiatore ‘Comandante Ugo Casa’, stavolta in funzione di sfortunata vittima dell’esercitazione, ma in grado di svolgere un ruolo fondamentale in caso di reali attivazioni della catena di emergenza.

“Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato conseguito con questa esercitazione, con particolare riferimento alla sinergia dimostrata dalle Amministrazioni ed Enti intervenuti, che ringrazio il proficuo supporto nell’occasione reso. Sulla base degli elementi raccolti sia durante lo svolgimento dell’esercitazione che dal confronto avuto al termine della stessa con le altre forze in campo, siamo in grado di continuare a migliorare ed ottimizzare le vigenti misure antincendio portuale. A conferma degli esiti delle precedenti esercitazioni, emerge chiaramente l’opportunità di svolgere periodicamente questo tipo di attività addestrative, chiave di volta per garantire ed assicurare alla cittadinanza la possibilità di vivere pienamente e con serenità le realtà portuali della nostra Città” ha commentato, al termine dell’esercitazione, il Capitano di Fregata (CP) Giuseppe Semeraro, Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia”.

In totale l’esercitazione è durata circa 40 minuti dal momento dell’allarme, segno tangibile dell’ottima capacità di reazione e coordinamento raggiunta dalle Amministrazioni e Forze di Polizia coinvolte, nonché del profondo ed importantissimo addestramento cui queste si sottopongono al fine di garantire un servizio fondamentale per i cittadini.