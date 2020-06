Diano Marina: Augusto Novaro e Giancarlo Restani nominati nel Cda della Fondazione 'Ardoino Morelli'

Viste le dimissioni presentate dal Consigliere Adriano Ragni, con decreto sindacale Augusto Novaro di San Bartolomeo al Mare e Giancarlo Restani di Diano Marina sono stati nominati dal Sindaco Giacomo Chiappori quali, rispettivamente, membro e rappresentante degli anziani dianesi del Consiglio di Amministrazione della ‘Fondazione Casa di Riposo Maria Ardoino Morelli di Popolo Onlus’. Rimarranno in carica per il quadriennio in corso fino al 4 maggio 2022.