Coronavirus: l'associazione 'Sanremo al Centro' ringrazia tutto il personale dell'Asl 1 Imperiese

L'associazione civica ‘Sanremo al Centro’ ha espresso, a nome dei propri associati, la profonda gratitudine per lo strenuo impegno, spirito di sacrificio, competenza e abnegazione al servizio della collettività profusi dal personale sanitario dell'Asl 1 Imperiese, dai volontari di tutti i servizi di soccorso sanitario e da quelli della Protezione Civile e Rangers d'Italia e, non ultime ovviamente, dalle Forze dell'Ordine, nei drammatici mesi di emergenza per la pandemia da Covid-19, appena trascorsi.

“Cogliamo l'occasione anche per sensibilizzare la popolazione – evidenzia Sanremo al Centro - a non dimenticare, in quello che solitamente è il periodo più spensierato dell'anno, le norme di comportamento atte a prevenire e contenere il contagio, dal momento che, sebbene indebolito, il virus non è affatto debellato”.