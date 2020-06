Nuovo guasto all’acquedotto di Imperia. Questa notte alle 3.30 una tubazione è esplosa in via Antica Croce e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per mettere in sicurezza l’area.

Successivamente sono arrivati gli operai dell’Amat che hanno tolto l’erogazione dell’acqua nella zona ed iniziato i lavori di riparazione. Al momento non si conoscono ancora i tempi di ripristino.