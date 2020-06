Rissa nel carcere di Sanremo, Salvini: “Taser anche per la polizia penitenziaria, altro che svuotacarceri”

“Rissa tra detenuti nel carcere di Sanremo: ha ragione il sindacato Sappe, che chiede il Taser anche per la Polizia penitenziaria. La sperimentazione della pistola a impulsi elettrici è stata avviata grazie alla Lega al governo, ma ora non se ne parla più perché le priorità di Conte-Pd-5Stelle-Renzi sono altre: cancellare i Decreti sicurezza, spalancare i porti, liberare i boss. Sono al fianco delle donne e degli uomini in divisa, che non meritano questo governo e non meritano un ministro come Bonafede”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.