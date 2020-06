Opposizioni di Bordighera non invitate a incontro con Toti, Trucchi: "Grave sgarbo istituzionale!"

"Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il Presidente della Regione Giovanni Toti ha effettuato alcuni incontri con i Comuni della nostra Provincia.

Nella giornata di venerdì ha presenziato ad una riunione nella sede del Comune di Bordighera alla presenza del Sindaco Ingenito della Giunta e dei consiglieri di maggioranza. Sono stati toccati alcuni interessanti argomenti relativi al porto cittadino,alla passeggiata mare, al campo sportivo e all'ospedale cosi come viene riferito. I consiglieri di opposizione non sono in alcun modo stati invitati. Ritengo questo un grave sgarbo istituzionale da parte del Sindaco e del Presidente Toti. Il Presidente di una Regione dovrebbe essere Presidente di tutti e non solo di chi lo ha votato". Ad affermarlo è Giuseppe Trucchi, di

"Nel caso in questione poi le opposizioni rappresentano un numero di cittadini molto significativo - continua Trucchi - che in questo caso certamente non ha potuto essere valorizzato. Io rispetto la adesione che il Sindaco e la maggioranza hanno voluto dare al Presidente, anche se definirla incondizionata mi è sembrato eccessivo, e capisco le necessità legate alla campagna elettorale ma protesto con energia per aver voluto mantenere le opposizioni fuori dalle normali dinamiche democratiche. Il Comune è la casa di tutti e tale deve restare. Per quello che riguarda il merito degli argomenti trattati a cominciare dalla privatizzazione dell'ospedale - conclude il consigliere di 'Semplicemente Bordighera' - possiamo garantire la prosecuzione del nostro impegno di proposta ma anche di severo controllo".