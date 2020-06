Sanremo, muore a soli 59 anni Maria Dessì: decine di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti

Si susseguono in queste ore messaggi di cordoglio, anche sui social, per la scomparsa di Maria Dessì, 59 anni, che da tempo lottava contro un male terribile. La donna, che si trovava ricoverata all'ospedale San Martino di Genova, era originaria della Sardegna, ma cresciuta a Sanremo. Dal 2001 viveva in Puglia e da 9 anni era legata al compagno Francesco De Finis. Lavorava, coordinando anche 200 collaboratori, per la multinazionale Amc Italia in qualità di responsabile vendite per Puglia e Basilicata.

Tante le attestazioni di stima che si sono susseguiti nei numerosissimi messaggi di che continuano ad essere postati sulla sua pagina Facebook, così come tanti sono i ricordi nei suoi confronti di chi ha appreso la tragica notizia. Tutti la descrivono come una grande donna che dopo aver fatto una impegnativa gavetta come venditrice era diventata una seria manager, elegante, sorridente, sempre disponibile per la famiglia, gli amici, i colleghi e i collaboratori.

Purtroppo un tumore l’ha sopraffatta e martedì scorso all’ospedale San Martino di Genova si è spenta tra le braccia del suo amato Francesco e del fratello Walter. A Sanremo ha lasciato la mamma Assunta, la sorella Adriana, gli altri 3 fratelli Angelo, Bruno e Sergio, le cognate e i nipoti ai quali era molto legata. Le ceneri saranno tumulate al cimitero di Valle Armea a Sanremo, accanto a quelle del padre.