Imperia, 'poche' mascherine e 'tanti' assembramenti. Il sabato sera in piazza De Amicis non supera la prova per il rispetto delle prescrizioni (foto)

Erano davvero in pochissimi ad indossare la mascherina ieri sera a Imperia in piazza De Amicis, in pieno centro a Oneglia. Sarà stato l’ “effetto” di libertà dato da uno dei primi sabati della fase 3, ma tra i giovanissimi, e non solo, si evince come le prescrizioni rivolte a mantenere le distanze e a indossare i sistemi di protezione per evitare il contagio da coronavirus, non siano state recepite in pieno. Comitive di amici si sono radunate in una delle principali piazze della movida imperiese e, fatta eccezione per chi era seduto nei tanti dehor della zona e che quindi poteva mantenere la distanza grazie alla distribuzione dei coperti, davvero in pochi indossavano la mascherina, come si può vedere dalle foto pubblicate.

C’era chi la teneva in tasca, chi non l’aveva proprio, chi la teneva abbassata sul collo. In definitiva, si contava sulle dita di una mano chi invece, nel momento in cui non poteva mantenere la distanza di almeno un metro, la indossava correttamente. Gli “assembramenti” poi, erano diffusi e, tranne per le coppie e i familiari conviventi, anche in questo caso molti giovani si sono lasciati andare.

Ieri, nonostante l’ordinanza della regione Liguria lo permettesse, non sono state organizzate serate danzante in locali. I gestori attendono infatti, di comprendere al meglio le norme e le direttive in materia. Un po’ di musica proveniente dai localini che affacciano sulla piazza ha animato la serata e su questo fronte non si sono riscontrate criticità. Ma solo su questo. Poiché lungo tutta calata Cuneo c’erano decine e decine di giovani che stavano ammassati fra loro.

Ovviamente in tempi “normali” non ci sarebbe alcun tipo di problema. Il punto è, però proprio questo. Non stiamo vivendo un momento “normale”. L’Italia, così come la Liguria e anche la città di Imperia, sta uscendo piano piano dall’emergenza dovuta al contagio da covid-19, ma ancora le autorità sanitarie non ne hanno decretato la fine. Ci vuole quindi, buon senso e responsabilità e ciò lo si deve avere ad ogni età. Le scuse di essere giovani e di bere un cocktail di troppo non “reggono” più.