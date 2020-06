1989: inaugurazione con la presenza di SAS Ranieri III alla mostra De Chirico

"Il 1 ottobre nel 1989 è stata inaugurata nelle sale del Palazzo del Governo del Principato di Monaco a Montecarlo, la mostra internazionale dedicata a Giorgio De Chirico. Una collezione di opere straordinarie che sono riuscito a riprendere e che oggi si possono ammirare in questo video. All'inaugurazione aveva presenziato S.A.S. Ranieri III, con i figli Carolina e Alberto. La responsabile del servizio di sicurezza mi aveva notato per la mia professionalità e indiscrezione nel fare le riprese e l'atteggiamento di rispetto nei confronti della famiglia Reale, e da allora ero stato considerato come l'operatore Italiano di fiducia, ogni volta che dovevo realizzare servizi a Montecarlo, quando era presente la famiglia Reale".

E' possibile vedere il video anche al link: https://vimeo.com/430943594

"Nel corso degli anni ho conosciuto anche Lisa Sotilis la musa di De Chirico e ho realizzato un documentario sulla sua vita accanto all'artista, con riprese dei calchi originali delle opere che si trovano tutt'ora nella fonderia. Prossimamente nella rubrica 'Tra Storia e ricordi' presenterò il documentario unico a livello mondiale l'Eden di Lisa".