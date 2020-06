La rassegna sul web 'Grandi Autori a casa tua' continua fino alla ripresa delle attività didattiche autunnali

La rassegna letteraria sul web ‘Grandi autori a casa tua’, nata a marzo, tra le prime in Italia, che ha avuto uno straordinario successo di visualizzazioni e seguito, continua anche quest’estate.

Si spiega nel comunicato: "L’iniziativa coinvolge quattro Comuni: Cervo, Imperia, Sanremo, e Sasso di Bordighera con il giardino di Irene Brin di Vincen Torre, con patrocinio dell’Unitre di Sanremo e la Cumpagnia du Servu di Cervo. I Comuni coinvolti forniscono un segnale importante, mettendo in luce l’ importanza della cultura anche durante questo periodo nel quale finalmente usciamo dall’ emergenza. Uno straordinario ampliamento di RETE di prestigiosi istituti scolastici, ben dodici tra Liguria, Piemonte e Lombardia: Vittorio Emanuele II di Genova, Dirigente Poggio, Comprensivo di Diano Marina, Dirigente Brosini, IIS Ruffini di Imperia, Dirigente Ronco, IIS Marconi di Imperia e Sanremo, Dirigente Pistorino, Istituto Sanremo Levante, Dirigente Fogliarini; Istituto Colombo Sanremo-Taggia, Dirigente Bianchi; Liceo Cassini di Sanremo, Dirigente Valleggi; in rappresentanza della Regione Piemonte:Istituto Baruffi di Ceva e Ormea, Dirigente Ferrero; in rappresentanza della Regione Lombardia: Liceo Parini di Milano, Dirigente Soddu,Istituto Varalli di Milano, Dirigente Minori; Istituto Comprensivo Belgioioso (PV), Dirigente Gaudio.

Il ciclo che comprende ben 20 interviste ci accompagnerà così fino alla ripresa delle attività didattiche autunnali, da giugno a ottobre. Importante è il risvolto in termini di valorizzazione del turismo culturale e della promozione delle bellezze delle nostre Regioni. Cultura e Bellezza artistica sono del resto le pietre miliari dell’immagine dell’Italia nel mondo.

Proprio in questa prospettiva, le interviste saranno intercalate con le immagini delle meraviglie del territorio,

Oggi viene pubblicata sul canale youtube e la pagina facebook ‘Grandi autori a casa tua’ la prima intervista a Stefano Petrocchi Direttore Fondazione Bellonci organizzatore del Premio Strega con la prof.ssa Daniela Tallone dell'istituto Ruffini di Imperia nella Giuria del Premio Strega Giovani e Margherita Muratore Balaclava della Dante Alighieri di Tangeri nella giuria del Premio Strega all'estero e domani sera Stefano Petrocchi con la Sestina del Premio Strega 2020 sarà sulla piazza dei Corallini a Cervo e si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Cervo dalle ore 21.30

Il progetto assume una dimensione internazionale con la collaborazione della prestigiosa Dante Alighieri di Tangeri come simbolo importante di unione di culture per dare uno sguardo alle voci degli scrittori e giornalisti, dei musicisti del Mediterraneo. Il prestigioso violinista di Tangeri Presidente della Dante Alighieri sarà protagonista di alcuni momenti musicali nelle interviste. Sarà sottolineato il rapporto con la Germania grande amante del nostro territorio e per questo sarà inaugurata una collaborazione con l’ Istituto di Cultura italo tedesco. Numerose delle nostre cittadine sono gemellate con città tedesche e soprattutto questo progetto vede la collaborazione in rete di numerose scuole del nostro territorio ma non solo, e il coinvolgimento di docenti e vari Dirigenti scolastici ospiti e intervistatori durante tutte le video interviste. Il coinvolgimento sia internazionale che di prestigiosi istituti lombardi e piemontesi contribuirà così a rafforzare i rapporti con amici della nostra terra che possono così scoprire un altro lato delle nostre città che oltre alle risorse paesaggistiche offrono iniziative culturali di livello eccellente".