Ineja 2020: al via la Festa. Da oggi i piatti tipici anche nei ristoranti del centro (foto)

Da questa mattina alle 10 ha preso il via la 12esima edizione di MercantIneja (foto di Marco Pesce e Christian Flammia) e nel pomeriggio si alzerà il sipario sulla 40esima edizione della Festa di San Giovanni sebbene quest'anno, in ottemperanza ai decreti ministeriali, non si terrà una vera inaugurazione ma un “avvio diffuso”.

L'evento più importante dell'estate imperiese per il 2020 infatti prevede un “dislocamento” su più zone, tutte nel cuore di Oneglia: piazza Doria, piazza Goito, piazza Maresca e via Palestro.

Gli amanti dello stoccafisso, il piatto d'eccellenza dell'evento, non rimarranno delusi: non solo sarà possibile degustarlo in versione da asporto presso lo stand del Comitato “Mediterranea Cucina” assieme alla new entry “gnocco di stocco fritto”, ma da quest'anno molti locali hanno aderito condividendo nel loro menù anche i piatti speciali della festa. I locali aderenti, pur continuando a proporre il loro menù, offriranno infatti ai clienti anche la possibilità di scegliere fra le scelte quotidiane della festa di San Giovanni, del suo Comitato e di “Mediterranea cucina”.

Questa sera alle 18.00 presso la Basilica di San Giovanni si terrà la Santa Messa, in una versione particolare in cui verranno premiati alcuni soci storici del Comitato, in un'atmosfera che sarà difficili dimenticare, tra tradizione e sentimento per la città.

La fiera di “Mercantineja” a cura di Espansione Eventi rimarrà aperta fino a tarda sera e proseguirà fino al 28 giugno con stand gastronomici, di prodotti locali ma anche introvabili; tra gli altri si potranno trovare: oggettistica e abiti etnici, cosmetica e profumatori per ambienti, foulard di bambù, cuscini massaggiatori. E per i più golosi: granite, birra, yogurt, prodotti piemontesi e pugliesi, taralli, capsule caffè, dolci ungheresi, dolci monoporzione e prodotti al pistacchio.

Presente da quest'anno anche un'esposizione di auto d'epoca curata da Autostory che per l'occasione esporrà alcuni veicoli d'epoca e presenterà l'evento Mercatoretrò che si terrà ad Imperia a settembre. Lo stand sarà in prossimità di via Palestro e vedrà il supporto di vari club motoristici.

Piazza Maresca sarà invece interamente dedicata ai bambini e alle famiglie con la “Fattoria LiberaMente” e i suoi pony e l'immancabile “Microcirco” con giochi in stile vintage e retrò.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it