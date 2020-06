Agenzia di traduzione on line: perché affidarsi a Espresso Translations

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da un’emergenza sanitaria assolutamente inaspettata e che ci ha colto impreparati: ci riferiamo al coronavirus che ha costretto milioni di persone a chiudersi in casa per proteggere se stessi e anche i propri familiari.

Questa emergenza ha messo in subbuglio il mondo del lavoro e tantissime aziende:alcune hanno chiuso,altre sono state costrette a ricorrere alla formula smart working mentre altre hanno continuato la loro attività normalmente e un esempio in tal senso possono essere le agenzie di traduzione professionale on line.

I traduttori che operano in queste realtà hanno continuato incessantemente a produrre i loro lavori per tante clienti e per tante aziende che specialmente in alcuni settori hanno bisogno di traduzioni di alto livello e di tante lingue, per continuare a collaborare con i loro partner esteri.

Ma tutte le agenzie di traduzione on line sono allo stesso livello?Assolutamente no! Una delle più affermate e delle più apprezzate da tantissimi clienti e tante aziende è sicuramente Espresso Translations, che si caratterizza per la capacità di andare incontro a tutti i suoi clienti e per la rapidità delle consegne dei lavori richiesti.

Teniamo presente che in un periodo storico come quello che stiamo vivendo la rapidità e la velocità sono dei requisiti essenziali:ecco perché a un’azienda che vuole essere sicura di non avere delle traduzioni in ritardo e di scarso livello conviene seguire i consigli dell’agenzia espresso Translations.

Il periodo della quarantena e quello che stiamo vivendo in queste settimane ci sta dimostrando che il lavoro da casa sarà una realtà in futuro per tante aziende, soprattutto nel caso di altri problemi simili a questo.

In questo senso il lavoro del traduttore da remoto può essere una possibilità per tante persone abili con le lingue straniere e che magari saranno costretti a reinventarsi professionalmente, nella prospettiva di una recessione economica che purtroppo non farà sconti a nessuno.

Anche le aziende dovranno rassegnarsi, anche per una questione di risparmio economico, dovranno rassegnarsi a rivolgersi per le traduzioni alle agenzie on line:nel prossimo paragrafo approfondiremo il concetto.













Perché rivolgersi ad un’agenzia di traduzione on line e come sceglierla

In un mondo globalizzato come il nostro, un’ impresa che ha desiderio di crescere magari aprendo i suoi confini a livello internazionale, dovrà prima o poi prendere in considerazione la possibilità di chiedere la collaborazione di un’agenzia di traduzione professionale.

Le ragioni per cercarla possono essere svariate: tradurre in una o più lingue il proprio sito, offrire dei servizi a dei clienti che parlano un'altra lingua, necessità di stipulare un contratto per un qualsiasi tipo di accordo commerciale con un'azienda di un’altra nazione.

Che cosa sono le agenzie? Le agenzie sono delle imprese che operano di persona o da remoto, specializzate nel proporre traduzioni sugli argomenti più svariati spesso servendosi, anche di traduttori freelance di differenti lingue madre.

Generalmente al loro interno esiste una figura, un manager, che riceve le richieste dai clienti, stipula un preventivo e poi affida il lavoro ad uno dei traduttori del proprio team, in base alla lingua madre richiesta e all’argomento in questione.

Come fare a scegliere l’agenzia di traduzione che fa per noi? Certo, soprattutto on line, le possibilità sono tante. Questo è un bene perché la concorrenza stimola prezzi competitivi e servizi eccellenti, ma in negativo può aumentare la confusione per chi deve scegliere.

Se è vero che saremo costretti a scegliere in base al nostro budget, dovremmo sempre diffidare di prezzi troppo bassi, che spesso possono coincidere con servizi di scarsa qualità.

Spesso molte persone sono indecise se affidarsi ad un traduttore freelance o ad un’agenzia. Il vantaggio di quest’ultima è che, generalmente, ha al suo interno vari professionisti che parlano lingue diverse e sono esperti in argomenti vari, cosi da poter offrire ai clienti un servizio professionale e personalizzato.

Alcuni traduttori saranno specializzati in traduzione medico scientifiche e quindi conosceranno non solo la lingua ma anche l’argomento, altri saranno specializzati in traduzioni legali, altri ancora in traduzioni di siti web e app.

Quando cerchiamo un’agenzia di traduzione on line, evitando truffe e o servizi poco professionali, possiamo controllare le recensioni degli altri clienti, che hanno usufruito del servizio prima di noi.