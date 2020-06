La famiglia di Carlo Carpi gli fa visita in carcere a Sanremo: "Trasferito da Genova senza un perchè" (foto e video)

Si riaccendono i riflettori sul caso di Carlo Carpi, l'imprenditore genovese, già candidato sindaco di Imperia e Sanremo, che ieri è stato trasferito presso il carcere di Valle Armea. Carpi si trovava ristretto, dallo scorso 1 luglio al “Marassi”, e il suo trasferimento presso l’istituto penitenziario sanremese sarebbe arrivata all'improvviso senza una comunicazione alla famiglia, né al suo avvocato Marco Mensi. Oggi i familiari, accompagnati da Giampiero Buscaglia, referente imperiese del partito radicale, si sono recati al carcere di Sanremo per esprimere vicinanza all’imprenditore. Carpi si trova ristretto in quanto condannato a un anno e dieci mesi per calunnia e stalking nei confronti di un giudice. Il suo legale, poche ore prima del trasferimento nel carcere di Sanremo aveva presentato istanza di scarcerazione, chiedendo che l'imprenditore scontasse a pena ai domiciliari, anche alla luce dell'emergenza coronavirus.

"Ad oggi non sappiamo- dichiara al microfono di Tonino Bonomo che ha curato anche le foto- Maria Gabriella Tessara, madre di Carpi, le motivazioni che hanno portato al suo trasferimento. Non lo sa mio figlio e non lo sa neanche l'avvocato e quindi non lo sappiamo neanche noi. Questa situazione ci crea molto disagio perchè io alla mia età cerco di combattere per non lasciarlo solo, il papà ha la sclerosi multipla e già faceva fatica ad andare al Marassi. Non ci capacitiamo di questo trasferimento considerato anche gli rimane da scontare solo qualche mese. Non voglio esprimere giudizi, ma mio figlio viene 'perseguitato'. Voglio solo esprimere questo mio rammarico e questo mio disagio".

Ad accompagnare quindi la famiglia anche l'esponente imperiese dei Radicali Buscaglia il quale si era offerto di ospitare, nella sede del partito, l'imprenditore qualora venisse sostituta nei suoi confronti la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. "Trovo curioso- ha dichiarato Buscaglia- che nel momento in cui si sono moltiplicati sui giornali gli articoli sul caso di Carlo Carpi, con la preoccupazione legittima della famiglia per le condizioni di salute del loro figlio, la risposta della giustizia è stata quella di trasferirlo da Genova, dove abitano, a Sanremo. Il carcere di Valle Armea, prosegue, è estremamente scomodo da raggiungere. Noi radicali confermiamo la disponibilità di offrire la sede per Carpi qualora sia mandato ai domiciliari. Gli mancano da scontare poco meno di sei mesi da scontare e quindi non capisco che senso abbia avuto trasferirlo qui. Di solito i 'fine pena' li avvicinano al domicilio, non il contrario".