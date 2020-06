“Buongiorno, confermo di essere stata al mercato stamattina dove effettivamente c’erano alcuni stranieri senza mascherina e alcuni italiani con mascherina e naso fuori.

Non ho visto girare le forze dell’ordine tra i banchi ma erano appostati all’ingresso del mercato (lato Living Garden). C’è da notare che per essere una città turistica i cartelli sono scritti solo in italiano...



Lalla”.