Regione,Toti incontra amministrazioni del ponente: “Ospedale Bordighera, entro luglio la firma. A Ventimiglia preso impegno su parcheggi e casa della salute”

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e gli assessori alla Sanità Sonia Viale, al Turismo Gianni Berrino, alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, all’Urbanistica Marco Scajola hanno incontrato l’amministrazione comunale di Bordighera e, a seguire, quella di Ventimiglia.

“Per l’ospedale di Bordighera prevedo, ottimisticamente, entro luglio il passaggio delle consegne e la firma definitiva. Calcolando che da metà febbraio fino a qualche giorno fa la sanità si è occupata soltanto dell'emergenza Covid, direi che abbiamo ripreso in mano questo tema in fretta: si tratta di un'opportunità che dobbiamo concretizzare rapidamente”, ha detto Toti.

“È fondamentale per questa zona – ha aggiunto - visto che aumenteranno i servizi per i cittadini: dobbiamo tenere conto anche del fatto che la qualità dei servizi sanitari diventerà parte integrante dell'offerta turistica e dell'attrattività. Se Bordighera ha un ospedale funzionante, con un pronto soccorso e una gestione efficiente sarà un fattore che negli anni a venire inciderà sulle scelte dei cittadini, ad esempio al momento di acquistare un'abitazione (e influirà dunque sui valori immobiliari) e sulle politiche di investimento”.

“Bordighera ha molti punti di forza che vogliamo valorizzare, a partire dalla nuova passeggiata: ci stiamo rimettendo in moto, rimboccandoci le maniche, con fatica, un po' scossi ma rafforzati dalla consapevolezza che il sistema, di fronte al Covid, ha retto straordinariamente”, ha concluso.

“Da Ventimiglia – ha detto il presidente dalla Sala consiliare di Ventimiglia - dipende molto dello sviluppo del Ponente. Sul problema, annoso, dei parcheggi abbiamo preso un impegno, che tornerò a concretizzare qui a Ventimiglia entro una ventina di giorni, per finanziare almeno 3 parcheggi nell’ex area ferroviaria. Si tratta di una serie di interventi determinanti per una città a forte vocazione commerciale come questa”.

“Oltre a questo – ha aggiunto Toti - abbiamo chiesto all’amministrazione locale di fornire un elenco di opere urgenti sul fronte del dissesto, delle frane e della difesa della costa. Inoltre – conclude – confermiamo che siamo pronti ad andare avanti con il progetto della casa della salute: è necessario individuare un’area che sia funzionale alle necessità della sanità e a quelle dei cittadini”.