Sanremo 2 giugno 1986: la cerimonia per la festa della Repubblica

Sanremo 2 giugno 1986: oggi la rubrica "Tra Storia e Ricordi" ci farà rivivere la cerimonia organizzata dal Comune di Sanremo per la Festa del 40° anniversario della Repubblica Italiana. Dopo la santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Angelo Raimondo Verardo, sul solettone di piazza Colombo, la banda "Città di Sanremo", guiderà il corteo sino al monumento di Corso Mombello. Il sindaco , Leone Pippione, farà l'orazione ufficiale, ricordando la storia della nostra Repubblica. Straordinaria la grande partecipazione delle associazioni d'arma e combattentistiche: marinai, alpini, paracadutisti, tutte le forze dell'ordine, ma anche le crocerossine e un folto gruppo di studenti. Oggi queste manifestazioni non sono più sentite come una volta. Una particolarità: nel video si noteranno le numerose moto (vespe e lambrette) ferme tra via Feraldi e c.so Matteotti in attesa che passi il corteo. Il video realizzato nel 1986, è oggi un documento storico e patrimonio della città grazie a cui si potranno rivedere molti volti noti della città di Sanremo.

il video è visibile anche al link: https://vimeo.com/430531689

