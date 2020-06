Coronavirus: sale l'indice di contagiosità in Liguria ma rimane sotto il livello di guardia

Indice di contagiosità in salita in Liguria, ma ancora sotto il livello di guardia. E' quanto emerge dal nuovo report settimanale sui 21 parametri che tengono sotto controllo l'andamento della pandemia nella fase 2, diffuso dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute.

Nel giro di una settimana, l'Rt in Liguria è passato da 0,53 a 0,8. Si tratta del terzo livello più alto dopo Lazio, dove è tornato a superare la soglia di 1, e Lombardia (0,82). Quello diffuso oggi è il quinto report, che contiene i dati delle rilevazioni della settimana dall'8 al 14 giugno, periodo in cui in Liguria si sono verificati 29 casi, con un'incidenza pari a 1,87 ogni 100.000 abitanti. L'incidenza cumulativa, parametrata ai 9.853 casi totali considerati dal monitoraggio, è invece di 635,42 ogni 100.000 abitanti.