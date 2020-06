Pontedassio: dall'8x1000 un aiuto concreto alla Caritas per i più bisognosi

"Grazie al prezioso contributo elargito dal fondo CEI 8X1000, siamo in grado di aiutare singoli individui e nuclei famigliari dimoranti nella Valle Impero in stato di necessità".



Grande soddisfazione è stata espressa dai volontari Caritas con sede a Pontedassio che hanno aggiunto: "La Conferenza Episcopale Italiana ha messo a disposizione risorse finanziarie provenienti dai fondi dell’otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica – a beneficio della Caritas Diocesana con sede a Pontedassio operante in Valle Impero".