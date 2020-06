Alle Macine del Confluente sono arrivati i primi funghi della stagione

“ Deliziosi e gustosi” secondo il giudizio di Pellegrino Artusi, di cui questo anno festeggiamo il bicentenario della nascita e che nel suo libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” , li ha inseriti in decine di ricette.

È un ingrediente stagionale, disponibile in grande varietà e tipologie dalla fine del mese di maggio fino all’arrivo del freddo. La sua raccolta dipende dalle condizioni metereologiche, non è mai continua e si concentra in pochi giorni o settimane e per questo motivo è un prodotto difficile da trovare. Per gustare al meglio le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali il fungo deve essere consumato preferibilmente fresco, quindi preferibilmente pochi giorni dopo la sua raccolta e meglio se con ricette semplici, ma in grado di valorizzarne il sapore particolare.